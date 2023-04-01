Глава Самары побывала в Юнгородке перед закрытием моста по улице Земеца

Елена Лапушкина совершила рабочую прогулку по Юнгородку, где скоро закроют мост. Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина 1 апреля 2023 года вместе с сотрудниками мэрии лично побывала в Юнгородке, где готовится к закрытию путепровод по улице Земеца. Это создаст сложности рабочим предприятий, расположенных за мостом. Им придется использовать пути объезда.

- Путепровод для нас важен, по нему нас подвозит общественный транспорт. Большое количество машин движется ежедневно здесь. Мост становится непроходимым и непроезжим, образуются огромные пробки. Назрела крайняя необходимость его отремонтировать, чтобы у нас был постоянный доступ к предприятиям. Мы понимаем, что будут трудности, нужно потерпеть», - заявил профсоюзный лидер РКЦ «Прогресс» Владимир Шишкин.

Елена Лапушкина отметила, что жалобы горожан на состояние моста и просьбы его отремонтировать звучали много лет. И временные неудобства — ради долгожданного улучшения ситуации. Станут комфортнее и пути объезда в период ремонта.

- Чтобы увеличить пропускную способность перекрестков, будет перенастроена работа светофоров. За счет изменения знаков дорожного движения увеличится пространство для парковки личных автомобилей, - сообщили в администрации Самары.

Для удобства пешеходов будет освобожден от торговых ларьков проход к трамвайному кольцу в Юнгородке.