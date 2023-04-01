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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 17:30

Еще один сотрудник полиции из Самарской области задержан за пределами региона

На взятке попался и.о. начальника ГИБДД Кошкинского района
Евгений ЕГОРОВ
Сотрудник ГИБДД попался на взятке

Сотрудник ГИБДД попался на взятке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исполняющий обязанности начальника ГИБДД Кошкинского района Самарской области задержан на территории соседнего региона в момент получения взятки. В Ульяновскую область, с которой граничит Кошкинский район, полицейский выезжал, чтобы получить на руки 65 тысяч рублей, предназначавшихся для содействия в получении водительского удостоверения.

Такую информацию сообщает в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Поразительно, но и прежний начальник Кошкинского ОГИБДД всего 3 месяца назад также был задержан за получение взяток, - комментирует событие парламентарий.

Несколькими днями ранее сотрудник полиции из Самары был задержан в Ивановской области по подозрению в торговле наркотиками.

- Самарским полицейским становится просто опасно выезжать за пределы региона, - иронизирует по этому поводу Александр Хинштейн в своем аккаунте в соцсети.