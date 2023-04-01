Еще один сотрудник полиции из Самарской области задержан за пределами региона

Сотрудник ГИБДД попался на взятке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исполняющий обязанности начальника ГИБДД Кошкинского района Самарской области задержан на территории соседнего региона в момент получения взятки. В Ульяновскую область, с которой граничит Кошкинский район, полицейский выезжал, чтобы получить на руки 65 тысяч рублей, предназначавшихся для содействия в получении водительского удостоверения.

Такую информацию сообщает в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Поразительно, но и прежний начальник Кошкинского ОГИБДД всего 3 месяца назад также был задержан за получение взяток, - комментирует событие парламентарий.

Несколькими днями ранее сотрудник полиции из Самары был задержан в Ивановской области по подозрению в торговле наркотиками.

- Самарским полицейским становится просто опасно выезжать за пределы региона, - иронизирует по этому поводу Александр Хинштейн в своем аккаунте в соцсети.