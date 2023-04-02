В Самаре начался ремонт улицы Республиканской

Ремонтируют проезжую часть на деньги нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Фото: администрация Самары.

В Самаре начали ремонтировать улицу Республиканскую. О том, чтобы привести ее в порядок, просили местные жители. Ремонт проведут на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает мэрия Самары.

- Методом больших «карт» (свыше 100 п. м) обновят участок протяженностью 0,95 км – между домами № 59 и № 117. Общая площадь проезжей части, подлежащей ремонту, составляет 7 944 квадратных метра, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

На время ремонта дорогу не будут перекрывать полностью, работы будут проводить поочередно по полосам.

В мэрии также сообщили, что скоро начнется ремонт еще одной проблемной дороги Самары – улицы Алма-Атинской. Ее приведут в порядок на участке от Стара-Загоры до Республиканской.