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НовостиОбщество2 апреля 2023 5:57

В Самаре начался ремонт улицы Республиканской

О том, чтобы привести ее в порядок, просили жители города
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Ремонтируют проезжую часть на деньги нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Фото: администрация Самары.

Ремонтируют проезжую часть на деньги нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Фото: администрация Самары.

В Самаре начали ремонтировать улицу Республиканскую. О том, чтобы привести ее в порядок, просили местные жители. Ремонт проведут на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает мэрия Самары.

- Методом больших «карт» (свыше 100 п. м) обновят участок протяженностью 0,95 км – между домами № 59 и № 117. Общая площадь проезжей части, подлежащей ремонту, составляет 7 944 квадратных метра, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

На время ремонта дорогу не будут перекрывать полностью, работы будут проводить поочередно по полосам.

В мэрии также сообщили, что скоро начнется ремонт еще одной проблемной дороги Самары – улицы Алма-Атинской. Ее приведут в порядок на участке от Стара-Загоры до Республиканской.