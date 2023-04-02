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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 7:51

В Тольятти администратор обокрал собственный магазин

Мужчина взял из кассы деньги, чтобы оплатить кредит и заплатить за съемную квартиру
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в присвоении и растрате обвиняют администратора магазина. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за то, что он взял из кассы 130 тысяч рублей. Преступление произошло в мае 2022 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Сотрудник торговой точки признал свою вину и рассказал, что ему нужно было оплатить кредит и отдать деньги за съемную квартиру, поэтому он воспользовался своим служебным положением и взял из кассы 130 тысяч рублей, - говорится в сообщении полиции.

Администратор магазина уверяет – он собирался все вернуть, однако так этого и не сделал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.