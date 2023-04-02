На улице Садовой в Самаре снесут незаконную пятиэтажку

Здание заброшено. Фото: Яндекс. Карты

В Самаре собираются снести пятиэтажное здание на улице Садовой, 97. Департамент градостроительства города сейчас ищет подрядчика, который возьмется за работу. За разработку проекта организации работ по сносу готовы заплатить 280 тысяч рублей.

Здание на улице Садовой, 97 давно стоит заброшенным. Всего в нем пять этажей вместе с мансардой. Построили дом в начале нулевых, тогда таким соседством оказались недовольны жители соседних домов, они пошли в прокуратуру. Оказалось, что здание построили незаконно.

В какой-то период в пятиэтажке даже продавались квартиры, однако покупателей не нашлось. Разговоры о сносе дома ведутся еще с конца нулевых, однако дом все еще стоит.