На место прибыли пожарные, которые потушили возгорание. Фото: скриншот видео

В Самаре на американских горках произошел пожар. Пламя вспыхнуло в субботу, 1 апреля 2023 года. Кадрами пожара делятся очевидцы в социальных сетях. Люди уверены, что это поджог.

- В парке Дружбы подожгли будку на американских горках. Очевидцы видели убегающих с места преступления людей. Вероятно, это были подростки, - рассказывает самарец Андрей.

На место прибыли пожарные, которые потушили возгорание.

Напомним, американские горки «Астро Комета» в парке Дружбы сейчас не работают. Построили их в середине 90-х, а закрыли в 2019 году. В начале марта 2023 года американские горки выставили на продажу.

Это не первый пожар на аттракционе. В 2012 году там также горела будка охраны.