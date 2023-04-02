Владимир Писарский начнет матч «Крылья Советов» - «Оренбург» на скамейке

У Писарского небольшая травма. Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» и «Оренбург» озвучили стартовые составы на матч 21 тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в воскресенье, 2 апреля 2023. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому).

С первых минут у «Крыльев» выйдут Ломаев, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Горшков, Гарре, Костанца, Витюгов, Рахманович, Ежов и Цыпченко. Владимир Писарский начнет игру на скамейке запасных из-за небольшой травмы. Также в запасе Фролов, Овсянников, Зотов, Рассказов, Бабкин, Иванисеня, Коваленко, Зуев, Чиркович и Хлусов.

- Александр Солдатенков и Владислав Шитов не сыграют из-за повреждений, - уточнили в «Крыльях».

У «Оренбурга» в старте Сысуев, Стаматов, Сиваков, Перес, Эктов, Флорентин, Вера, Башич, Мансилья, Ковалев и Воробьев.