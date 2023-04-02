В Самарской области на железнодорожной станции с рельсов сошли вагоны

Сейчас идут восстановительные работы. Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

На железной дороге в Самарской области днем в воскресенье, 2 апреля 2023 года, с рельсов сошли вагоны. Произошло это в районе 13:10 на станции Кинель, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. К счастью, пострадавших нет.

- Произошел сход четырех железнодорожных вагонов. Ведутся восстановительные работы, - уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют все подробности происшествия, организована доследственная проверка.

Напомним, 26 января в Самарской области произошло аналогичное ЧП. В районе станции Тургеневка с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда.