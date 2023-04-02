В МЧС рассказали подробности пожара на американских горках в Самаре 1 апреля 2023

Пламя подыхало на площади 15 квадратных метров.

В региональном ГУ МЧС рассказали подробности пожара на американских горках в парке Дружбы в Самаре. Произошел он вечером в субботу, 1 апреля 2023 года.

- Вызов поступил в 20:54. На улице Гагарина горел мусор в хозпостройке. На месте работали девять человек личного состава и четыре единицы техники, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в МЧС.

Пламя подыхало на площади 15 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 21:10, еще через минуту объявили ликвидацию пожара.

Напомним, видео пожара опубликовали очевидцы. Люди предполагают, что это был поджог: около места пожара видели убегающих подростков.