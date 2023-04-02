Глава минздрава Саратовской области: «Корь завозят из Самары»

От кори есть вакцина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава министерства здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил, что корь в регион часто привозят из Самарской области. По словам чиновника, в столице 63 региона наблюдается вспышка заболевания, сообщает «КП-Саратов».

В министерстве здравоохранения Самарской области сообщали, что в регионе есть случаи заболевания кори. Инфекция передается водзушно-капельным путем, однако от кори есть вакцина.

- Иммунная прослойка от кори должна быть значительной — порядка 98% населения. Это поможет прекратить передачу вируса от человека к человеку, - подчеркивает главный инфекционист Самарской области Елена Стребкова. – Плановая иммунизация детей проводится в 12 месяцев и 6 лет, также вакцинация проводится для взрослых – для тех, кто не болел или у кого нет сведений о прививках, которые сделаны ранее.

Если человек не прививался от кори и не болел, но общался с заболевшим, ему необходимо сделать прививку.

- Вакцинация проводится в установленный срок в течение первых 72 часов с момента контакта с инфицированным. Также в определенных случаях сроки иммунизации могут продлеваться до 7 календарных дней, - уточнила Елена Стребкова.

Корь поражает многие органы и системы человеческого тела, она может привести к коревому энцефалиту, т.е. поразить головной мозг.