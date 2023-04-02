Первая неделя апреля в Самарской области будет жаркой

Осадков синоптики не обещают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первая неделя апреля в Самарской области будет очень теплой. Днем столбики термометров могут подняться до +18 градусов, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, вторник и среду будет переменная облачность, осадков не ожидают. В понедельник, 3 апреля 2023 года, температура воздуха ночью будет -1… +4, днем +11… +16. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Во вторник и в среду, 4 и 5 апреля, ночью 0… +5, днем +13… +18. Во вторник будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3… 8 метров в секунду, в среду ветер неустойчивый слабый.