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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 16:14

В Самарской области фура Mercedes-Benz спровоцировала массовую аварию

Пострадали три человека, в том числе два пешехода
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Пострадавшие в больнице.

Пострадавшие в больнице.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызранском районе Самарской области в субботу, 1 апреля 2023 года, на трассе М-5 «Урал» произошла массовая авария, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Спровоцировал ее водитель фуры Mercedes-Benz. Мужчина не выбрал безопасную скорость и столкнулся с ехавшей в попутном направлении вазовской «десяткой».

У «Мерседеса» был полуприцеп, который врезался в стоящую на обочине «Гранту», а сам «Мерседес» протаранил автомобиль «GMC», который тоже стоял на обочине. «GMC» после удара наехал на пешеходов, которые стояли рядом.

Пострадали три человека – водитель «десятки» и два пешехода. Их всех увезли в больницу. Полиция сейчас проводит проверку по факту аварии.