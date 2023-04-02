В Самарской области фура Mercedes-Benz спровоцировала массовую аварию

Пострадавшие в больнице. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызранском районе Самарской области в субботу, 1 апреля 2023 года, на трассе М-5 «Урал» произошла массовая авария, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Спровоцировал ее водитель фуры Mercedes-Benz. Мужчина не выбрал безопасную скорость и столкнулся с ехавшей в попутном направлении вазовской «десяткой».

У «Мерседеса» был полуприцеп, который врезался в стоящую на обочине «Гранту», а сам «Мерседес» протаранил автомобиль «GMC», который тоже стоял на обочине. «GMC» после удара наехал на пешеходов, которые стояли рядом.

Пострадали три человека – водитель «десятки» и два пешехода. Их всех увезли в больницу. Полиция сейчас проводит проверку по факту аварии.