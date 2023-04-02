В транспортной прокуратуре рассказали подробности ЧП на железнодорожной станции Кинель

Задержек движения других поездов не было. Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре рассказали подробности ЧП, которое произошло в воскресенье, 2 апреля 2023 года, на железнодорожной станции Кинель в Самарской области. Там с рельсов сошли четыре вагона.

- Около 13:35 при отправлении грузового поезда с рельсов сошли четыре порожних вагона: три полувагона и одни зерновоз. На место схода отправлены два восстановительных поезда, - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что задержек движения других поездов не было. На месте работают следователи и сотрудники прокуратуры. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.