Телебашня в Самаре окрасилась в цвета флагов России и Белоруссии

Праздник отмечают с 1996 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в воскресенье, 2 апреля 2023 года, телебашня на улице Советской Армии окрасилась в цвета флагов России и Белоруссии. Тематическую подсветку включили в честь Дня единения народов двух стран.

Кроме Самары подсветку включили на телебашнях еще в 25 городах.

День единения народов отмечают с 1996 года. Праздник олицетворяет стремление братских народов России и Белоруссии к взаимодействую и сохранению общего духовного единства.

Кроме Самары подсветку включили на телебашнях еще в 25 городах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 апреля 2023 года президент России Владимир Путин поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с Днем единения народов. Российский лидер отмети, что дальнейшее укрепление связей между странами соответствует интересам народов России и Белоруссии.