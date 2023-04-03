В Самаре жители боятся, что роботы отнимут у них работу

Самарцы признаются, что из-за развития искусственного интеллекта работодатели могут перестать в них нуждаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары признались в своем страхе перед эволюцией искусственного интеллекта. Об этом заявили 12% опрошенных. Информацию сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

– Чаще всего самарцы боятся потерять рабочие места результате автоматизации. Их также пугает бесконтрольность и закрытость разработки мощных компьютерных систем и возможная деградация человечества, – поделились специалисты.

При этом 45% жителей Самары совершенно не боятся развития искусственного интеллекта. Многие уверены, что нейросети все равно никогда не заменят человека. Они также отмечают, что прогресс остановить невозможно. К тому же, он значительно облегчает жизнь и работу.

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