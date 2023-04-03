Самарский хоккейный клуб «ЦСК ВВС» смог выйти в финал Кубка Федерации в 2023 году

Финал состоится 8-9 апреля 2023 года в 17:00 в СКК «Дворец спорта». Фото: ЦСК ВВС

Хоккейный клуб «ЦСК ВВС» вышел в финал Кубка Федерации. В итоговой серии игр за Кубок соперником самарских «летчиков» будет хоккейный клуб «Динамо-Алтай».

— Мы ждали этого весь сезон! Надеялись и верили! И наконец случилось! Это будет настоящая битва, нам нужна ваша поддержка, — написали в пресс-службе хоккейного клуба.

Выход в финал самарская команда получила благодаря победе в шестом полуфинальном матче. В напряженной игре ЦСК ВВС обыграл хоккейный клуб «Челны» из Республики Татарстан со счетом 3:2.

Финал состоится 8-9 апреля 2023 года в 17:00 в СКК «Дворец спорта». Прийти посмотреть на него могут все желающие бесплатно. Вход свободный.

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