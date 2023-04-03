Жители Самары готовы отказаться от высокой зарплаты ради работы из дома

Самарцы отмечают, что согласны на 25% снижение заработка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Многие жители Самары признаются, что мечтают об удаленной работе. Ради этого они готовы даже отказаться от высокой зарплаты. Об этом во время опроса сервиса SuperJob заявили 4 из 10 опрошенных.
18% горожан готовы лишиться 5% заработка, 12% – 10% от зарплаты. Получать на 15%, 20% и даже 25% меньше готовы по 3%. При этом 32% жителей не готовы отказаться от зарплаты ради удаленки.
В основном работать из дома, лишившись высокой зарплаты, желают самарцы в возрасте до 24 лет. Жители в возрасте от 35 до 45 лет не готовы отказаться от заработка. Их основная доля – сотрудники, зарабатывающие более 80 тысяч рублей.
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