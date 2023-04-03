Житель Самарской области обокрал дом в отсутствие хозяина и растерял половину по дороге

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Шигонском районе Самарской области из дома 54-летнего местного жителя похитили монитор и видеорегистратор. Материальный ущерб составил 16500 рублей.

— В течение десяти дней мужчины не было дома, по возвращению он и обнаружил пропажу имущества. Вор повредил оконный проем и проник в помещение, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейским поступила информация о возможной причастности ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 42-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что он заранее знал об отсутствии хозяина дома. Дождавшись ночи, он разбил окно и украл имущество.

Похищенный монитор вор спрятал недалеко от своего дома для дальнейшего сбыта, а видеорегистратор потерял по дороге домой. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законному владельцу. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а мужчина находится под подпиской о невыезде.

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