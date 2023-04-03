В Тольятти завершается строительство проблемной долевки на ул. Коммунистической

В ближайшее время 160 дольщиков получат долгожданные ключи. Фото: t.me/renc_nikolay

В Тольятти близится к завершению строительство высотки на улице Коммунистической. Возведение объекта стартовало несколько лет назад, однако застройщик не справился с обязательствами. В результате дольщики остались без обещанных квартир.

– Завершить работы удалось благодаря региональному правительству, Самарскому региональному фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства, фонду «ДОМ.РФ». Сейчас на объекте идут работы по благоустройству, – рассказал глава Тольятти Николай Ренц.

Отмечается, что подрядчик также приведет в порядок территорию дома. В ближайшее время высотку введут в эксплуатацию и 160 дольщиков получат ключи от долгожданных квартир.

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