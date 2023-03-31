Потребительская активность россиян растет второй месяц подряд

Траты на продукты по-прежнему занимают самую большую долю в расходах. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik

Потребительская активность россиян продолжает восстанавливаться. С начала марта торговый оборот в рублях незначительно вырос к уровню прошлого месяца. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД, входит в группу ВТБ). Интерес к покупкам жителей страны восстанавливается второй месяц подряд.

В первые четыре недели весны россияне потратили в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых Первым ОФД, почти 350 млрд рублей – на 3% больше, чем в феврале. Траты на продукты питания остаются самой значительной статьей семейного бюджета, но занимают лишь четверть от всех расходов домохозяйств. Также существенная часть расходов приходится на топливо (14%) и на покупку одежды и обуви (9%).

Топ-5 по динамике спроса возглавили цифровые развлекательные каналы — подписки на игровые сервисы, онлайн-кинотеатры (+21% в рублях и +9% в единицах относительно февраля). В связи с ежегодными сезонными тратами в рейтинг вошли автотовары, одежда и обувь. Замыкают список лидеров строительные материалы и инструменты, а также сувениры и подарки.

- Традиционно в начале весны наблюдается всплеск трат, связанный с сезонным обновлением гардероба и подготовкой автомобилей к теплому периоду. В это время россияне обычно начинают или возобновляют ремонтные работы. Гендерные праздники тоже находят отражение в бюджетных статьях домохозяйств. По нашим оценкам, тренд на увеличение потребительского спроса сохранится и во втором квартале, в том числе на фоне отпускного сезона, – комментирует руководитель отдела продаж аналитических сервисов Первый ОФД Александра Красовская.