Охранник из Самары поверил мошенникам и лишился 1 миллиона рублей

В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре 52-летний местный житель, который работает охранником в одной из транспортных компаний, перевел мошенникам более 1 миллиона рублей.
— В середине марта мужчине на телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником финансовой организации и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредиты на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Самарец поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет мошенника 1 миллион рублей.
После совершения операций звонивший перестал выходить на связь. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.
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