В Самарской области женщина заняла участок для ведения ЛПХ по фиктивным документам

Участок удалось вернуть после вмешательства приставов. Фото: ГУФССП России по Самарской области

В Самарской области приставы помогли вернуть земельный участок, который незаконно заняла жительница Красноярского района. Женщина оформила землю в собственность для ведения ЛПХ, однако документы оказались фиктивными. Информацию сообщили в региональном УФССП.

– Выписка, которую женщина получила из похозяйственной книги, содержала ложные сведения. Они и стали основанием для неправомерной регистрации права собственности на земельный участок. Мошенническая схема, в которой также фигурировали родственники гражданки, была разоблачена, – информируют в УФССП по Самарской области.

По решению суда сельчанка должна была вернуть участок, но так этого и не сделала. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после того, как приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, арестовали счета должницы и запретили ей покидать пределы РФ.

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