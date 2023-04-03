Самарцам рассказали, как обеспечить пожарную безопасность во время уборки территории весной 2023 года

С 1 апреля 2023 года в Самарской области действует противопожарный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением солнечных дней жители Самарской области традиционно приступают к уборке придомовых и дачных участков. Многие начинают жечь сухую траву и мусор, что приводит к пожароопасной ситуации. В ГУ МЧС по Самарской области рассказали, как обеспечить пожарную безопасность во время весенней уборки.

– Во время уборки не сжигайте мусор вблизи строений – расстояние должно быть не менее 50 метров. Сжигая мусор, необходимо следить за горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается законом, – поясняют специалисты.

Под запретом также остается пал сухой травы – нередко именно он становится причиной пожаров. Что касается мусора, его необходимо собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную площадку. Кроме того, рядом с домом на весь летний и весенний период нужно установить бочку с водой (объем не менее 200 литров), ящик с песком, ведро, лопаты и багры.

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