Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 6:42

Жители Самары поддержали строительство высоток на улице Советской Армии

Застройку поддержал 61 горожанин
Ирина СИНЕГУБОВА
Многоэтажки на площади 4172 кв. м появятся в Советском районе.

Многоэтажки на площади 4172 кв. м появятся в Советском районе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стали известны итоги общественных обсуждений по застройке участка на улице Советской Армии. Жители одобрили строительство высоток. Соответствующая информация появилась на сайте администрации Самары.

Многоэтажки на площади 4172 кв. м в Советском районе планирует построить ООО «Стройград». Застройку поддержал 61 горожанин, голоса присылали по электронной почте. Против возведения высоток был лишь один человек.

Отметим, что проект строительства предоставлен не был, сколько предполагается парковочных мест тоже неизвестно. Несмотря на это в конечном итоге стройка была одобрена. Протокол слушаний подписали 29 марта 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал