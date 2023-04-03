Жители Самары поддержали строительство высоток на улице Советской Армии

Многоэтажки на площади 4172 кв. м появятся в Советском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стали известны итоги общественных обсуждений по застройке участка на улице Советской Армии. Жители одобрили строительство высоток. Соответствующая информация появилась на сайте администрации Самары.

Многоэтажки на площади 4172 кв. м в Советском районе планирует построить ООО «Стройград». Застройку поддержал 61 горожанин, голоса присылали по электронной почте. Против возведения высоток был лишь один человек.

Отметим, что проект строительства предоставлен не был, сколько предполагается парковочных мест тоже неизвестно. Несмотря на это в конечном итоге стройка была одобрена. Протокол слушаний подписали 29 марта 2023 года.

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