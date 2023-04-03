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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 7:28

Жителя Самарской области подозревают в жестоком обращении с тремя своими детьми

Правоохранители возбудили уголовное дело
Анастасия ФИЛАТОВА
Горе-отцу может грозить до трех лет колонии

Горе-отцу может грозить до трех лет колонии

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области 41-летний житель Борского района стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в жестоком обращении с тремя детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

– Мужчина проживает с 16-летним мальчиком, 15-летней и 11-летней девочками, а также с супругой, которая не является матерью детей. Установлено, что отец не принимает в достаточном объеме участия в развитии детей и жестоко обращается с ними – причиняет физическую боль и психическое насилие, – рассказали в полиции.

Сейчас жизни и здоровью ребят ничего не угрожает. В отношении их отца возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ему может грозить штраф до 100 тысяч рублей, обязательные/исправительные/принудительные работы или до 3 лет лишения свободы.

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