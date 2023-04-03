Фотовыставка в честь 100-летнего юбилея ЦСКА открывается на площади Славы в Самаре 3 апреля

За свою историю клуб воспитал более 400 тысяч атлетов. Фото: правительство Самарской области

С 3 апреля на мультимедийных экранах на площади Славы заработает фотовыставка, посвященная 100-летнему юбилею ЦСКА. В ее основе 120 тематических постеров об истории спортивного клуба.

ЦСКА отметит свой юбилей 29 апреля 2023 года. За свою историю клуб воспитал более 400 тысяч атлетов, которые завоевали огромное число наград. Крупнейшим подразделением ЦСКА является самарский филиал ЦСК ВВС, который объединяет более 1500 спортсменов.

С момента создания ЦСК ВВС в 1992 году спортсмены филиала завоевывали «золото» Олимпиады, становились победителями и призерами Олимпийских игр и крупнейших мировых турниров. А сейчас самарский хоккейный клуб вышел в финал Кубка Федерации.

Фотовыставку на мультимедийных экранах на склоне площади Славы можно будет увидеть до 30 апреля.

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