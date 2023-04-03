Самарцев приглашают в ОДО на спектакль «Снежный вальс» 7 апреля 2023 года

Главные роли в постановке исполнят известные актеры Мария Порошина и Ярослав Бойко

В пятницу, 7 апреля 2023 года, в Самаре на сцене Окружного Дома офицеров покажут спектакль «Снежный вальс» (12+). Главные роли в романтической комедии исполнят известные актеры Мария Порошина и Ярослав Бойко.

В основе постановки – пьеса «Плененные в снегу» современного английского драматурга Питера Куилтера. Зрителям предстоит увидеть историю отношений двух одиноких сердец: Патрика и Джудит. Они соседи, но никогда не виделись друг с другом. Их добровольное затворничество нарушает снежная буря. В итоге абсолютно разные люди, которых объединяет одиночество, сходятся. На пути к любви им предстоит столкнуться характерами и преодолеть множество комедийных ситуаций.

Спектакль покажут 7 апреля 2023 года в ОДО. Начало – в 19:00. Стоимость билетов – 800 до 3000 рублей. Приобрести их можно в кассе учреждения.

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