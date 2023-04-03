В Самарской области разыскивают водителя, который сбил велосипедиста и скрылся

Водитель транспортного средства не оказал помощь пострадавшему. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудниками полиции разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП в Тольятти. Там 29 марта в 21:00 был сбит велосипедист.

— На улице Кунеевской со стороны Диагональной в направлении Громовой в районе световой опоры водитель наехал на велосипедиста, который ехал в попутном направлении, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Водитель транспортного средства не оказал помощь пострадавшему и просто уехал. В настоящее время полицейские ведут розыск виновника ДТП и возможных очевидцев. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить в ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по телефонам: 22-80-05, 93-60-504 93-60-61, 93-60-60.

За оставление места ДТП предусмотрено лишение прав до полутора лет или административный арест до 15 суток.

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