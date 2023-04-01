Чебурашка станет модератором главной панельной сессии российского банка на ПМЭФ

Этот милый персонаж не создат никаких репутационных рисков. Фото: пресс-слудба Сбера.

Уже сейчас ведется подготовка к Петербургскому международному экономический форуму, который состоится с 14 по 17 июня 2023 года. Он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняло участие более 14 000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.

1 апреля, в День смеха, у многих компаний есть традиция шутить со своими клиентами. Стало известно, что в рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме Сбер сделает модератором собственной панельной сессии Чебурашку. Он будет воссоздан с помощью 3D-анимации и собственной технологии дипфейка, разработанной банком.

Для организации сложного проекта, который одновременно будет воссоздан в виртуальной реальности для участников и гостей дискуссии, потребуется слаженная работа команды мультипликаторов, операторов и режиссёров трансляции.

- Выбор нами Чебурашки в качестве модератора сессии неслучаен: в условиях информационной волатильности на рынке селебрити и «лидеров мнений» данный персонаж не создаст репутационных рисков в будущем, — комментирует пресс-служба.