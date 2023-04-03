В Самарской области в ходе рейдов 524 водителей привлекли к ответственности за «тонировку»

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 60 водителей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 31 марта по 2 апреля полицейские выявили более 2600 различных правонарушений.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 60 водителей, а без водительских удостоверений – 18 жителей региона. Более 318 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 62 раза.

Также зафиксировано 102 случая, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 174 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 524 водителя.

В отношении 8 человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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