Глава региона пожелал новому наставнику БК "Самара" успехов в работе / Фото: Дмитрий Бурлаков

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с новым главным тренером БК «Самара» Драженом Анзуловичем. Хорватский специалист будет наставником команды в предстоящем сезоне. Глава региона пожелал ему успехов в работе.

– Рассчитываем, что наш клуб будет прибавлять каждый год. Надеюсь, это движение вверх будет связано с вашим именем. Хотелось бы также, чтобы вы уделяли внимание юношескому баскетболу в Самарской области, – отметил губернатор.

По словам Дражена Анзуловича, он принял предложение возглавить БК «Самара», потому что клуб намерен сделать хорошую команду, которая сможет конкурировать с сильнейшими участниками Единой лиги ВТБ. Тренер заявил, что приложит все силы, чтобы сделать такую команду.

– Анзулович – тренер амбициозный. Его очень заинтересовал проект нашего клуба. Импонировало, что по ходу сезона «Енисей» под его руководством прибавлял от игры к игре. Было видно, что тренеру удалось создать боеспособный коллектив, – поделился президент БК «Самара» Камо Погосян.

По его словам, с новым главным тренером уже начата работа по комплектованию команды на предстоящий сезон. Дмитрий Азаров попросил уделить внимание местным игрокам.

– Знаю, что губернатор любит баскетбол. Я рад, что этой встречей он показал свое внимание нашей команде. Спасибо за поддержку! – сказал Дражен Анзулович после встречи с Дмитрием Азаровым.

Напомним, в минувшем сезоне команду тренировал Сергей Базаревич. Поскольку под его руководством самарцы не смогли попасть в плей-офф, контракт с ним решили расторгнуть.

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