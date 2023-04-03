В Самарской области женщина на «Гранте» устроила ДТП с четырьмя автомобилями

В Безенчукском районе столкнулись три легковых и один грузовой автомобиль Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Безенчукском районе 2 апреля 2023 года. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, в том числе грузовой. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 13:25 на автодороге Р229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». 63-летняя женщина-водитель «Лада Гранта» ехала в сторону Волгограда. На 110 км она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Getz, за рулем которого была 38-летняя женщина. От удара иномарку отбросило в «четырнадцатую» и грузовик Shacman. В результате аварии пострадали несколько человек.

– С места происшествия госпитализированы женщина-водитель «Lada Granta», водитель и 59-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 2114», – информируют в ГУ МВД по региону.

Причины произошедшего устанавливаются.