Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 8:49

«Семейная ипотека» обогнала льготную

Потому что ее условия стали лояльнее
Елена ВИДНАЯ
Семейные ценности - главное в жизни. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Семейные ценности - главное в жизни. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Российские банки подводят итоги первого квартала по выдаче ипотеки. Своей статистиков поделился ВТБ. Впервые спрос на «семейную» ипотеку оказался выше, чем на программу с господдержкой-2020: первую оформили 10,3 тысяч клиентов, вторую - около 9 тысяч. Разрыв по количеству выданных кредитов составил 14% в пользу «семейной» программы.

- Основной фактор резкого роста «семейной» ипотеки – модернизация программы с начала года. Теперь получить льготный жилищный кредит могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения. Сейчас мы видим позитивные результаты от более активной работы с «семейной» ипотекой, спрос на которую впервые оказался выше, чем по льготной программе, до этого всегда выступавшей локомотивом рынка первичного жилья, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.