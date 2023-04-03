«Семейная ипотека» обогнала льготную

Семейные ценности - главное в жизни. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Российские банки подводят итоги первого квартала по выдаче ипотеки. Своей статистиков поделился ВТБ. Впервые спрос на «семейную» ипотеку оказался выше, чем на программу с господдержкой-2020: первую оформили 10,3 тысяч клиентов, вторую - около 9 тысяч. Разрыв по количеству выданных кредитов составил 14% в пользу «семейной» программы.

- Основной фактор резкого роста «семейной» ипотеки – модернизация программы с начала года. Теперь получить льготный жилищный кредит могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения. Сейчас мы видим позитивные результаты от более активной работы с «семейной» ипотекой, спрос на которую впервые оказался выше, чем по льготной программе, до этого всегда выступавшей локомотивом рынка первичного жилья, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.