В Самарской области пьяный водитель Geely без прав улетел в кювет 2 апреля 2023 года

За рулем иномарки был 33-летний мужчина, его доставили в больницу
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В воскресенье, 2 апреля 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием пьяного водителя. Мужчина улетел в кювет на иномарке, после чего отправился в больницу. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.
Согласно материалам ГИБДД, авария случилась 19:30 в Октябрьске. 33-летний водитель Geely ехал по улице Хлебная в сторону улицы Первомайской. В этот момент мужчина был пьян, водительских прав у него было. Напротив дома №12 он съехал в правый кювет, после чего иномарка перевернулась.
Отмечается, что в результате аварии водитель пострадал. Его госпитализировали с места происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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