В Самаре 18-летний парень готовил к продаже более 1,3 кг наркотиков

Из квартиры парня сотрудники изъяли более 100 расфасованных пакетов с веществами. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре задержали наркосбытчика, который готовил к продаже больше килограмма наркотиков. В квартире 18-летнего парня нашли более 100 расфасованных пакетов.

— Безработный местный житель был задержан возле подъезда одного из домов на проспекте Кирова. В карманах его одежды обнаружили сверток с веществом растительного происхождения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Помимо этого, в сотовом телефоне молодого человека были фотографии с геолокациями тайников-закладок, из которых впоследствии полицейские изъяли свертки с белым веществом.

Из квартиры парня сотрудники изъяли более 100 расфасованных пакетов с веществами, а также пластиковые контейнеры с растительной массой зеленого цвета, электронные весы и упаковочный материал.

Согласно экспертизе, масса наркотических средств превысила 1,3 кг. Наркотики планировали в дальнейшем сбывать на территории города. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

В одном производстве соединено еще 5 уголовных дел. Сейчас парень заключен под стражу. Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, расследование продолжается.

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