В Самарской области прошло заседание по вопросам готовности к пожароопасному сезону в 2023

Предусмотрена круглосуточная система видеонаблюдения.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В правительстве Самарской области прошло заседание по вопросам готовности региона к прохождению пожароопасного сезона. Отмечается, что в этом году он наступил фактически на две недели раньше обычного.
— Это вызывает тревогу, уже в первые месяцы фиксируются ландшафтные пожары, в прошлом году этого не отмечалось. Должны быть готовы средства оперативного реагирования, механизированные бригады, добровольные пожарные команды, — сказал первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.
Специалисты уверяют, что в Самарской области достаточно сил и средств, способных противостоять угрозам природных и техногенных пожаров. Сейчас развернуто пять пожарно-спасательных гарнизонов, ежедневно на дежурство заступают более 1,5 тысячи человек и 450 единиц техники.
К наступлению пожароопасного сезона готовы 17 пожарно-химических станций, 177 единиц техники, 488 единиц оборудования, 339 сотрудников. Предусмотрена также круглосуточная система видеонаблюдения. Главам городов и районов поручили проверить готовность противопожарного водоснабжения, наличия необходимого оборудования для тушения.
Также две недели дали отдельным муниципалитетам, чтобы сдать паспорта готовности к прохождению пожароопасного периода. А еще на заседании комиссии было решено сформировать рабочую группу, которая проведет подробный анализ системы обеспечения пожарной безопасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самарской области произошло 12 природных пожаров с начала апреля 2023 года
Их общая площадь составила 0,293 га (подробности)
В Самарской области зарегистрировали первый природный пожар в марте 2023 года
Возгорание произошло на территории Шигонского района (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал