В Самарской области прошло заседание по вопросам готовности к пожароопасному сезону в 2023

Предусмотрена круглосуточная система видеонаблюдения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области прошло заседание по вопросам готовности региона к прохождению пожароопасного сезона. Отмечается, что в этом году он наступил фактически на две недели раньше обычного.

— Это вызывает тревогу, уже в первые месяцы фиксируются ландшафтные пожары, в прошлом году этого не отмечалось. Должны быть готовы средства оперативного реагирования, механизированные бригады, добровольные пожарные команды, — сказал первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Специалисты уверяют, что в Самарской области достаточно сил и средств, способных противостоять угрозам природных и техногенных пожаров. Сейчас развернуто пять пожарно-спасательных гарнизонов, ежедневно на дежурство заступают более 1,5 тысячи человек и 450 единиц техники.

К наступлению пожароопасного сезона готовы 17 пожарно-химических станций, 177 единиц техники, 488 единиц оборудования, 339 сотрудников. Предусмотрена также круглосуточная система видеонаблюдения. Главам городов и районов поручили проверить готовность противопожарного водоснабжения, наличия необходимого оборудования для тушения.

Также две недели дали отдельным муниципалитетам, чтобы сдать паспорта готовности к прохождению пожароопасного периода. А еще на заседании комиссии было решено сформировать рабочую группу, которая проведет подробный анализ системы обеспечения пожарной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самарской области произошло 12 природных пожаров с начала апреля 2023 года

Их общая площадь составила 0,293 га (подробности)

В Самарской области зарегистрировали первый природный пожар в марте 2023 года

Возгорание произошло на территории Шигонского района (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал