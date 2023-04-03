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НовостиОбщество3 апреля 2023 9:51

Самарцев приглашают в «Мягкий кинотеатр» на романтическую комедию «Мое прекрасное несчастье»

Фильм снят по бестселлеру американской писательницы Джейми Макгвайр
Анастасия ФИЛАТОВА
Зрители увидят историю любви загадочной Эбби и бунтаря Трэвиса

Зрители увидят историю любви загадочной Эбби и бунтаря Трэвиса

В среду, 5 апреля 2023 года, на экраны «Мягкого кинотеатра» выйдет романтическая комедия «Мое прекрасное несчастье» (16+). Картина была снята по мировому бестселлеру американской писательницы Джейми Макгвайр.

В центре сюжета – первокурсница по имени Эбби. Это загадочная и недоступная девушка, которая очень хочет сбежать от своего прошлого. В какой-то момент она встречает бунтаря Трэвиса. Он – чемпион подпольных боев, который не верит в любовь. Парень предлагает Эбби пари. Если он выиграет следующий поединок, то она проведет с ним месяц.

Одними из первых посмотреть новинку смогут посетители «Мягкого кинотеатра». Уже открыта предварительная продажа билетов. Приобрести их можно по ссылке.

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