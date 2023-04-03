Мотоциклист пострадал в результате столкновения с Toyota в Самаре

Пострадавшего госпитализировали с места ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Самаре 2 апреля 2023 года. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, пострадал один человек.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 15:40 в Октябрьском районе. 25-летний водитель Toyota ехал по улице Советской Армии в сторону проспекта Карла Маркса. В момент разворота он не занял крайнее положение и столкнулся с мотоциклом Suzuki под управлением 41-летнего мужчины. Последний ехал в попутном направлении.

В результате происшествия пострадал мотоциклист – его госпитализировали с места происшествия. Отмечается, что водитель легковушки за последний год 38 раз нарушал ПДД. Сейчас правоохранители выясняют все причины произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.