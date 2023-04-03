Президент РФ подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО

Фонд будет оказывать помощь ветеранам боевых действий и их семьям Фото: kremlin.ru

В России создан государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был опубликован на сайте Кремля 3 апреля 2023 года.

- Учредителем фонда является правительство РФ. Его деятельность будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, а также иных источников, - говорится в указе.

Фонд будет оказывать поддержку и помощь ветеранам боевых действий, принимавшим участие в СВО с 24 февраля и с 30 сентября 2022 года; лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ЛДНР с 11 мая 2014 года; членам их семей (супруги, дети, родители). Как пишет ФАН, помощь также могут получить лица, находящиеся на иждивении участников СВО.

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