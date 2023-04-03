В Самарской области только 6% жителей считают свою работу идеальной

Многие самарцы решили поменять работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие местные жители не считают свою работу идеальной. Лишь 6% опрошенных работников довольны нынешнем местом работы.

По информации сервиса hh.ru, 73% жителей региона недовольны компанией, в которой работают. Аналитики крупнейшей платформы провели опрос среди горожан. Большинство самарцев заявили, что твердо решили поменять место работы в 2023 году. 38% респондентов признались, что им скучно с текущими задачами, а 32% собрались увольняться из-за функционала.

При этом, 31% просто решили сменить сферу деятельности и намерены перейти в другую отрасль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал