В Самарской области только 6% жителей считают свою работу идеальной

Многие самарцы решили поменять работу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области многие местные жители не считают свою работу идеальной. Лишь 6% опрошенных работников довольны нынешнем местом работы.
По информации сервиса hh.ru, 73% жителей региона недовольны компанией, в которой работают. Аналитики крупнейшей платформы провели опрос среди горожан. Большинство самарцев заявили, что твердо решили поменять место работы в 2023 году. 38% респондентов признались, что им скучно с текущими задачами, а 32% собрались увольняться из-за функционала.
При этом, 31% просто решили сменить сферу деятельности и намерены перейти в другую отрасль.
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