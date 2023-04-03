В Самаре на улице Промышленности временно ограничили проезд по кольцу

Проезд на участке частично перекрыт. Фото: скриншот видео

В Самаре стало известно о временном ограничении проезда по улице Промышленности. На участке устраняют утечку.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео с предупреждением о частичном перекрытии проезда на кольце по улице Промышленности. По информации «РКС-Самара», временное ограничение ввели с 11:30 3 апреля 2023 года. Специалисты устраняют утечки из земли. Без холодной воды останутся жители частного сектора на улице Русской и улице Стандартной.

Также временное отключение затронет дома на улице Промышленности, 166, 176, 180, 190, 192. Об окончании работ пока неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал