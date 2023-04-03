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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 11:03

В Самаре 18-летние парни устроили на улице Бобруйской «взрыв», напугавший горожан

О странном взрыве стали сообщать люди в соцсетях
Ирина СИНЕГУБОВА
После реализации задуманного, хулиганы испугались и скрылись. Фото: скриншот видео

После реализации задуманного, хулиганы испугались и скрылись. Фото: скриншот видео

В понедельник, 3 апреля, в соцсетях стало распространяться видео с комментариями о «взрыве» на ул. Бобруйской в Самаре. Полицейские нашли виновников переполоха.

— Ими оказались 18-летние парни. По предварительным данным, они купили петарды еще перед Новым годом, а взорвать их решили в апреле, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

После реализации задуманного, хулиганы испугались и скрылись. Как отметили обеспокоенные жители, странный взрыв прогремел во дворе возле дома, который разбирают строители как ветхое жилье. После взрыва с места происшествия два парня сели в машину и уехали.

В отношении молодых людей уже составили протокол за мелкое хулиганство. Напугавшим горожан парням грозит штраф.