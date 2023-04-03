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НовостиОбщество3 апреля 2023 11:24

Самарцы смогут бесплатно проверить точность своих тонометров

Сделать это можно будет с 5 по 7 апреля 2023 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Принять участие в акции смогут жители Самары, Тольятти и Сызрани

Принять участие в акции смогут жители Самары, Тольятти и Сызрани

Фото: Shutterstock

В Самарской области с 5 по 7 апреля 2023 года пройдет всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!». В рамках нее жители региона смогут бесплатно проверить свои тонометры. Об этом сообщает ФБУ «Самарский ЦСМ».

Акцию в преддверии Всемирного дня здоровья проводит Росстандарт и подведомственные ему организации. Ее цель – обратить внимание жителей страны на значимость обеспечения единства измерений в жизни человека. В Самарской области акция пройдет в Самаре (ул. Воронежская, 202), Тольятти (ул. Радищева, 12) и Сызрани (ул. Новосибирская, 41).

Сотрудники системы Росстандарта проведут прием граждан и на безвозмездной основе проверят точность бытовых тонометров. После этого они дадут заключение о показателях аппаратов и советы по исправлению неисправностей, если они будут выявлены.

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