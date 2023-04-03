Самарцы смогут бесплатно проверить точность своих тонометров

Принять участие в акции смогут жители Самары, Тольятти и Сызрани Фото: Shutterstock

В Самарской области с 5 по 7 апреля 2023 года пройдет всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!». В рамках нее жители региона смогут бесплатно проверить свои тонометры. Об этом сообщает ФБУ «Самарский ЦСМ».

Акцию в преддверии Всемирного дня здоровья проводит Росстандарт и подведомственные ему организации. Ее цель – обратить внимание жителей страны на значимость обеспечения единства измерений в жизни человека. В Самарской области акция пройдет в Самаре (ул. Воронежская, 202), Тольятти (ул. Радищева, 12) и Сызрани (ул. Новосибирская, 41).

Сотрудники системы Росстандарта проведут прием граждан и на безвозмездной основе проверят точность бытовых тонометров. После этого они дадут заключение о показателях аппаратов и советы по исправлению неисправностей, если они будут выявлены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.