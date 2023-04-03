Расписание движения электропоездов из Самары до Жигулевского моря и Тольятти изменится в апреле

Часть поездов перестанет ходить совсем с апреля. Фото: АО "Самарская ППК"

С 1, 3 и 15 апреля 2023 года изменяется расписание движения пригородных поездов на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, 1 апреля отменяются электропоезда № 6325 Курумоч (10:25) – Жигулевское море (11:16) и № 6326 Жигулевское Море (14:24) – Курумоч (15:15). Но зато назначаются электропоезда по выходным дням № 6365 Курумоч (10:38) – Жигулевское море (11:28) и № 6366 Жигулевское Море (14:07) – Курумоч (14:55).

Помимо этого, по измененному расписанию проследуют № 6308 Курумоч (15:17) – Самара (16:45), № 6344/6343 Самара (16:46) – Курумоч (18:11), № 7584 Инза (04:00) - Рачейка (06:26), № 7542 Рачейка (06:27) - Сызрань-1 (07:17).

С 3 апреля устанавливается другое расписание у следующих поездов: № 6340/6339 Самара (16:46) – Царевщина (17:58), № 6522 Самара (16:26) – Кинель (17:20) и № 7381 Жигулевское Море (21:50) – Жигулевск (22:06).

А с 15 апреля назначаются следующие электропоезда по средам, пятницам, субботам и воскресеньям: № 6332/6331 Самара (06:54) – Курумоч (08:22) и № 6334/6333 Курумоч (12:11) – Самара (13:38).

По выходным дням поедут № 6304/6303 Пятилетка (05:50) – Отвага (08:18), № 6377 Жигулевское Море (15:36) – Отвага (16:07) и № 6378 Отвага (16:51) – Жигулевское Море (17:21). Также отменяется электропоезда по выходным дням: № 7375 Жигулевское Море (15:36) – Жигулевск (15:52) и № 7376 сообщением Жигулевск (17:01) – Жигулевское Море (17:21).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал