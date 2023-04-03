Очевидцы сообщили о падении девочки из окна школы в Жигулевске

Очевидцы сообщают, что школьница упала с высоты во время перемены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в понедельник, 3 апреля 2023 года, в одной из школ Жигулевска произошло ЧП. По словам очевидцев, там ученица седьмого класса упала с высоты. По одной из версий, - из окна третьего этажа, по другой, - четвертого. Информация об этом появилась в местном телеграм-канале.

По предварительным данным, все случилось в 9 часов утра, во время перемены. Насколько известно, школьница выжила. У нее есть переломы и травмы внутренних органов.

Подробности происшествия пока неизвестны. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в СУ СК по Самарской области.

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