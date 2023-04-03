Спрос на ипотеку вырос в марте 2023 года

В марте льготная ипотека приросла на 53%. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Спрос на ипотеку продолжает расти, и прежде всего за счет льготных программ – в этом единодушны все операторы этого рынка. Своей статистикой за март 2023 года поделился Сбер. Жилищных кредитов было выдано на 34% больше, чем в феврале, а в денежном выражении – на 36% больше. Число льготных кредитов увеличилось на 53% к февралю.

Лидер прироста – ипотека по «Господдержке» и «Ипотека для IT»: обе показали прирост 63%. Для «Ипотеки для IT» это исторический рекорд за все время действия программы.

На втором месте – «Семейная ипотека»: плюс 50% к февралю.

Завершает топ «Дальневосточная ипотека» с ростом плюс 37%.

По данным Домклик, чаще всего льготную ипотеку в марте оформляли жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области.