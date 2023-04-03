Жителя Самарской области поймали на пропаганде экстремизма в СИЗО

Изначально мужчина попал под стражу за совершение кражи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 30-летнего местного жителя подозревают в экстремизме. Мужчина умудрился совершить преступление, пока сидел под стражей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, все случилось с октября 2022-го по февраль 2023 года. В этот период мужчина находился в СИЗО-2 в Сызрани. Под стражу он попал за совершение кражи.

По данным правоохранителей, подозреваемый - сторонник объединения «АУЕ», деятельность которого запрещена на территории РФ. Сидя в следственном изоляторе, он активно вел незаконную переписку с заключенными, которые находились в других камерах. Он пропагандировал экстремистскую организацию и пытался найти единомышленников.

Преступление выявили сотрудники УФСИН И УФСБ по Самарской области. Уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ было возбуждено по материалам, собранным представителями этих двух ведомств. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все детали происшествия. Ведется следствие.

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