Российский банк нашел способ мотивировать операторов линии поддержки на wow-сервис

Быть компетентным и вежливым еще и выгодно. Фото: https://ru.freepik.com/author/kamranaydinov.

Улучшение клиентского сервиса – важная составляющая любого бизнеса. В поиске подходящей системы мотивации компании пробуют разные способы.

Итогами тестирования новой системой мотивации сотрудников контактного центра по обслуживанию юридических лиц поделился Сбер. Теперь размер дополнительного вознаграждения оператора линии поддержки по итогам месяца будет зависеть от оценки его консультации клиентом.

По итогам шести месяцев пилота новая система мотивации привела к росту качества обслуживания корпоративных клиентов и увеличению среднемесячного дохода операторов. В пилоте принял участие каждый десятый сотрудник контактного центра, обслуживающий клиентов микро- и малого бизнеса.

- Новый подход показал, что зависимость вознаграждения от оценок самих клиентов повышает мотивацию сотрудников в оказании wow-сервиса это подтверждает рост показателя CSI у участников эксперимента на 2,5 п.п. Немаловажно, что новая система мотивации позволит нашим операторам увеличить свой среднемесячный доход: по итогам пилота ежемесячная премия сотрудников за счет положительных оценок клиентов увеличилась на 15%, отметил директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка Сергей Леханов.