Еще шесть вагонов метро капитально отремонтируют в Самаре в 2023 году

Обновленные вагоны должны будут выйти на линию в декабре 2023 года Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают обновлять парк метрополитена. В 2023 году планируется капитально отремонтировать еще шесть вагонов метро, что увеличит срок их службы на 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Ориентировочно после майских праздников мы намерены отправить на капремонт два головных и четыре промежуточных вагона. Начальная цена контракта составит 309 млн рублей. Подача заявок на конкурс продлится до 17 апреля 2023 года, - рассказал директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин.

По его словам, подрядчик должен будет обновить вагоны до 1 ноября 2023 года. Потом предстоят этапы доставки, приемки и пусконаладки. Отремонтированные вагоны планируется выпустить на линию в декабре.

Напомним, к настоящему времени в Самаре капитально отремонтировали 22 вагона. Еще четыре вагона новые. С учетом ремонта шести вагонов останется привести в порядок еще 18. Обновить весь подвижной состав метро планируется к завершению строительства и вводу в эксплуатацию станции «Театральная».

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