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НовостиОбщество3 апреля 2023 14:23

В Самаре приведут в порядок подвижной состав метро

В областной столице стартовал месячник по благоустройству
Алена ПРОВКИНА
Специалисты проводят уборку. Фото: городская администрация

Специалисты проводят уборку. Фото: городская администрация

В Самаре планируют привести в порядок подвижной состав вагонов метро. Перевозчики усилили деятельность в данном направлении.

По информации городской администрации, в областной столице стартовал месячник по благоустройству. Уборку проводят и в общественном транспорте. Специалисты приводят в порядок подвагонное оборудование, вентиляционные системы, кузова, салоны и другие объекты. Генеральную уборку проводят на всех станциях метро.

Повышенное внимание уделяют поручням эскалаторов, платформам и лавочкам. Их моют несколько раз в смену.

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