В Самаре приведут в порядок подвижной состав метро

Специалисты проводят уборку. Фото: городская администрация

В Самаре планируют привести в порядок подвижной состав вагонов метро. Перевозчики усилили деятельность в данном направлении.

По информации городской администрации, в областной столице стартовал месячник по благоустройству. Уборку проводят и в общественном транспорте. Специалисты приводят в порядок подвагонное оборудование, вентиляционные системы, кузова, салоны и другие объекты. Генеральную уборку проводят на всех станциях метро.

Повышенное внимание уделяют поручням эскалаторов, платформам и лавочкам. Их моют несколько раз в смену.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал